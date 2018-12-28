ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Мяч - номинант на звание "Автогол года"

В игре 18-го тура итальянской серии В вратарь Асколи Филиппо Перуккини заигрался и открыл счет во встрече с "Палермо". В итоге его команда уступила лидеру лиги 0:3.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все