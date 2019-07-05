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Мяч Павла Савицкого победил в голосовании за лучший гол июня в чемпионате Беларуси

Лучший - в июне. Мяч полузащитника брестского "Динамо" Павла Савицкого победил в голосовании за лучший гол июня в чемпионате Беларуси. Савицкий именно так забил в 13-м туре в ворота "Ислочи".

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