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Мюнхенская "Бавария" приступила к тренировкам

На футбольное поле команда вышла впервые с 13 марта, когда был введен запрет от Лиги на занятия спортсменов. Ограничение действовало до 5 апреля, а продлена пауза не была. Тренировки никак не назвать классическими. Футболисты занимаются в небольших группах.

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