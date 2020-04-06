Мюнхенская "Бавария" приступила к тренировкам

На футбольное поле команда вышла впервые с 13 марта, когда был введен запрет от Лиги на занятия спортсменов. Ограничение действовало до 5 апреля, а продлена пауза не была. Тренировки никак не назвать классическими. Футболисты занимаются в небольших группах.