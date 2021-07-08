Н. Антич: Солигорский "Шахтер" в матче против "Лудогорца" показал неплохой уровень

Солигорский "Шахтер" в первом матче первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов против "Лудогорца" показал неплохой уровень. Так считает защитник "горняков" Никола Антич. Накануне лишь на 92-й минуте хозяевам удалось открыть счет - 1:0. Ответный поединок пройдет в Белграде 13 июля.