Н. Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Серб Новак Джокович, первая ракетка мира, снялся с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, который начнется 4 октября. Джокович еще не восстановился после поражения в финале Открытого чемпионата США. Это уже пятый турнир серии "Мастерс" из семи состоявшихся в текущем сезоне, который он пропускает.