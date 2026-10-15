На "Борисов-Арене" БАТЭ принимал "Неман" - подробности матча

Белорусские футбольные клубы, участники Еврокубков, возвращают долги родному чемпионату. С учетом того, что сейчас турнир выходит на финишную прямую, каждая игра, каждый балл и каждое единоборство в итоге повлияют на распределение мест в таблице.

На "Борисов-Арене" БАТЭ принимал "Неман".

И у "БАТЭ", и у "Немана" в этой игре были все шансы заработать такие нужные для обеих команд баллы. Борисову было нужно как можно раньше обезопасить себя от вылета из стыковых матчей, а Гродно по-прежнему претендует на медали чемпионата.

"Неман" - такая команда, что, на каком месте бы она ни находилась, про нее забыть невозможно", - поделился главный тренер ФК "Неман" Игорь Ковалевич.

Гродно в этом матче все доказал. Счет открыл Дану Спэтару на 8-й минуте.

В первом тайме больше голов не было, а во втором хватало спорных моментов. Потом Игорь Ковалевич обратился к игрокам в своей манере. По всей видимости гости услышали призыв своего главного тренера и на 77-й минуте Андрия Раткович закрыл все вопросы о победителе.

Со счетом 2:0 "Неман" победил уже в четвертом матче подряд. Команда набрала 3 балла и занимает теперь 4-е место в турнирной таблице. У БАТЭ - 13-я позиция.

"Мы заслуженно победили, хотя тяжелый матч был. У нас было многовато брака. Но мы были уверены в своих силах и по большому счету довели дело до логического завершения", - отметил Игорь Ковалевич.

15 октября будут сыграны еще два перенесенных матча 16-го тура. В 18:30 на Национальном футбольном стадионе свой поединок начнут "Динамо-Минск" и "Славия-Мозырь", а уже в 20:30 на поле выйдут "МЛ Витебск" и "Торпедо-БЕЛАЗ".