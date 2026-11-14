На "Чижовка-Арене" пройдет международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

Спортсмены из 5 стран разыграют 10 комплектов наград на международном турнире по греко-римской борьбе в Минске. Традиционные соревнования памяти легендарного олимпийского чемпиона Олега Караваева на этих выходных примет "Чижовка-Арена".

Конкуренцию хозяевам на ковре составят сильнейшие представители России, Хорватии, Грузии и Сербии.

Отметим, что для хозяев данный старт - первый этап отбора на молодежный чемпионат Европы 2027 года.

Предварительные схватки начнутся в 10:30, а в 17:30 состоятся полуфиналы. Победителей и призеров турнира во всех десяти 10 весовых категориях узнаем 15 ноября. В полном объеме соревнования покажет "Беларусь 5".