На Открытом чемпионате Беларуси по плаванию более 500 спортсменов оспаривают 46 комплектов медалей

С 4 по 8 ноября в бассейне международного стандарта РЦОП по водным видам спорта проходит Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде. Более 500 атлетов оспаривают 46 комплектов медалей.

Задействованы все необходимые службы. Идет отработка судейского корпуса. Налажено взаимодействие со зрителями - ведущий чемпионата объясняет фанатам или новичкам плавания, кто, где, когда, почему и зачем плывет. Есть диджей, есть маскоты. И весь этот накопленный опыт, безусловно, пригодится.

Лидеры сборной Беларуси готовятся к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.

Илья Шиманович, чемпион мира, многократный призер по плаванию на короткой воде: "Будем разгоняться, будем смотреть. Я думаю, поработаем над спринтом, и потом уже оставшиеся три недели будем именно работать над поднятием скорости".

Алина Змушко, бронзовый призер чемпионата мира по плаванию: "Колоссальная возможность сейчас разогнаться на чемпионате. И потом еще на чемпионате мира, чтобы уже на длинную воду переходить с хорошими выходами. Готовимся выйти в хорошую форму и будем надеяться, что покажем свой лучший результат".

В 17:00 начнется розыгрыш медалей. На кону 8 комплектов наград. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.