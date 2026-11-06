На Вяче 8 ноября пройдет юбилейный чемпионат по колке дров

Уже в это воскресенье, 8 ноября, осень разогреет по-настоящему. Берег водохранилища "Вяча" превратится в настоящую спортивную арену.

Именно здесь пройдет юбилейный чемпионат по колке дров. В программе: спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, широкий ассортимент блюд белорусской кухни с дегустацией, выступления артистов и, конечно, семейные активности.

Участников ждут подарки, а победителей - суперпризы. Представители Белтелерадиокомпании уже готовятся к соревнованиям. Вход на чемпионат свободный.