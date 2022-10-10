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На 2023 год будет разработан план совместных соревнований Беларуси и России по паралимпийским видам спорта

Паралимпийские комитеты Беларуси и России создадут план совместных тренировочных сборов и соревнований на следующий год. Об этом по прилету из Сочи с игр паралимпийцев рассказал глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

На альтернативной паралимпиаде белорусы выиграли 61 медаль: 25 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых. Конкурируя с атлетами из десяти стран, наши побеждали в плавании, легкой атлетике, фехтовании, настольном теннисе и тхэквондо. Шанс проявить себя получила и молодая футбольная команда. А Игорь Бокий и вовсе стал лучшим спортсменом турнира по количеству завоеванных наград - 6 золотых и 1 серебряная.

Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" станут традиционными. Следующий старт состоится через год в Ханты-Мансийске.

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