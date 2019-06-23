На баскетболе 3х3 сегодня болеем за мужскую сборную Беларуси

В своей группе наши ребята пока занимают вторую строчку. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. В 17:15 белорусы встретятся с командой Литвы, а в 19:05 начнется поединок против эстонцев.



Напомним, наши девушки уже в четвертьфинале, куда вышли с первого места в своей группе. Баскетболисты разыграют медали завтра.