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На баскетболе 3х3 сегодня болеем за мужскую сборную Беларуси

В своей группе наши ребята пока занимают вторую строчку. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. В 17:15 белорусы встретятся с командой Литвы, а в 19:05 начнется поединок против эстонцев.

Напомним, наши девушки уже в четвертьфинале, куда вышли с первого места в своей группе. Баскетболисты разыграют медали завтра.

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