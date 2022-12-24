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На базе клуба "Патриот" прошел детско-юношеский чемпионат по таиландскому боксу

Завершили 2022 год на спортивной ноте наши будущие чемпионы и призеры по муай-тай. Набазеклуба "Патриот" прошелдетско-юношеский чемпионатпотаиландскомубоксу. На открытый новогодний турнир, который, отметим, состоялся впервые, заявились более сотни ребят со всех регионов страны. Но в итоге сегодня боролись 64 мальчика в возрасте от 8 до 12 лет. Это как раз то самое время, когда дети погружаются в профессиональный спорт. Потому важность каждого старта сложно переоценить.


Памятные медали, грамоты и сувениры получили абсолютно все участники открытого новогоднего турнира.

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