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На Белорусских легкоатлетических играх было много ярких событий
Результаты олимпийского уровня и переписанные личные рекорды. Накануне на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, или как еще называют соревнования в этом году - Белорусских легкоатлетических играх, было много ярких событий. Чего только стоит результат метательницы копья Татьяны Холодович, который на Олимпиаде в Рио позволил бы ей взять золото.
Сегодня на стадионе "Динамо" тоже есть за кем следить. На одной из главных легкоатлетических арен Европы работает наш корреспондент Павел Капуцкий. Павел, добрый вечер! Есть ли уже результаты? И кто из спортсменов показал наилучший?
Белорусские легкоатлетические игры на стадионе "Динамо"
На "Динамо", это последний соревновательный день. О результатах еще расскажем. Ну а пока вновь о Татьяне Холодович. Организаторы запланировали на воскресенье пять автограф-сессий. В первой из них участвовала метательница копья.
Напомним, в лучшей попытке она отправила снаряд на 66 метров 85 сантиметров. Это больше чем на полметра дальше от золотого результата хорватки Сары Колак на Играх в Бразилии. Тогда у Холодович было пятое место. Татьяна готова отыграться в Токио.
Татьяна Холодович, чемпионка Европы по легкой атлетике в метании копья:
"Я подведусь по максимуму к Токио. Я сделаю все возможное, что от меня зависит, и я думаю, тренеры все, чтобы все сложилось как можно лучше. Я выжму из себя максимум, я сделаю все возможное, чтобы показать как можно далекие метры"
.
Егор Ховратович, чемпион Беларуси по легкой атлетике в беге на 400 м с
барьерами:
"
Первый личный опыт - это море эмоций, волнение, очень много волнений. Непонятно, смогу ли я, смогут ли они, очень и здорово, и немного страшно".
- Но получилось в итоге?
- Получилось, получилось классно, я очень этим доволен".
Дарья Борисевич, чемпионка Беларуси по легкой атлетике в беге на 800 м:
"Я обожаю "Динамо"
. Конечно, то, что стартов не было в этом сезоне, очень грустно, потому что я люблю много стартовать, поэтому даже не могу сказать, на что я сейчас готова, но, видимо, готова очень даже неплохо"
.
Заканчиваются последние соревнования, скоро церемонии награждения.
Проходят и смешанные эстафеты. Уникальная возможность для любителей испытать себя на быстрой дорожке стадиона "Динамо". Именно здесь многие спортсмены показывают свои лучшие секунды. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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