На "Борисов-Арене" БАТЭ принимает венгерский "Види". Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Талисман на удачу не помешал бы сегодня и нашим футболистам. В эти минуты на "Борисов-Арене" в рамках Лиги Европы БАТЭ принимает венгерский "Види". Для нашей команды этот матч принципиальный. В случае победы борисовчане продолжат борьбу за выход в плей-офф. И буквально несколько минут назад наши футболисты забили первый гол в ворота соперников. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".