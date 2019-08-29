Внимание спортивных болельщиков сегодня приковано и к футбольным баталиям. БАТЭ в эти минуты пытается сотворить настоящее чудо. На "Борисов-Арене" идет решающий поединок за выход в групповую стадию Лиги Европы. В соперниках у чемпиона Беларуси - "Астана", которой в предыдущей встрече наша команда уступила со счетом 0:3.



Удастся ли отыграться и взять реванш? За матчем на стадионе следит наш корреспондент Анна Эйсмонт. У нее и узнаем последние новости (прямое включение).





