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На ЧЕ-2020 по футболу Бельгия победила Португалию

Действующие чемпионы Европы - португальцы - проигрывают Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 и завершают борьбу за титул. Бельгийцы победили 1:0 благодаря точному удару Торгана Азара. Накануне, напомним, Чехия 2:0 победила сборную Нидерландов.


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