На ЧЕ-2022 по гандболу в финале сыграют Испания и Швеция

Сборная Испании и Швеции - финалисты гандбольного чемпионата Европы. Накануне "Красная фурия" победила Данию 29:25. Затем Швеция была сильнее Франции - 34:33. Финал состоится завтра - "Беларусь 5" в 19:50 начнет прямую трансляцию с "Будапешт Арены". Белорусы, напомним, на этом Евро не смогли преодолеть предварительный раунд.