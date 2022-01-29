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На ЧЕ-2022 по гандболу в финале сыграют Испания и Швеция

Сборная Испании и Швеции - финалисты гандбольного чемпионата Европы. Накануне "Красная фурия" победила Данию 29:25. Затем Швеция была сильнее Франции - 34:33. Финал состоится завтра - "Беларусь 5" в 19:50 начнет прямую трансляцию с "Будапешт Арены". Белорусы, напомним, на этом Евро не смогли преодолеть предварительный раунд.

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