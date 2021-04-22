На ЧЕ по борьбе белоруски претендуют на три награды

Три белоруски сегодня будут бороться за бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве. В весовой категории до 55 кг Екатерина Пичковская поспорит за награду, ее соперница - Андреа Беатрис Ана из Румынии. Также противостоять румынке Катерине Жидачевской в весе до 59 кг будет наша Юлия Писаренко, в категории "76 кг" переживаем за Василису Марзалюк - она выйдет на ковер против Алины Роттер-Фокен.