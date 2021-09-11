На чемпионате Беларуси по футболу "Гомель" сыграет с "Витебском"

В 20:50 прозвучит стартовый свисток в матче между "Гомелем" и "Витебском". Оба коллектива не знают поражений уже 2 матча кряду. Кто же из них продолжит победную серию? Ответ найдете в прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".