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На чемпионате Беларуси по футболу "Гомель" сыграет с "Витебском"

В 20:50 прозвучит стартовый свисток в матче между "Гомелем" и "Витебском". Оба коллектива не знают поражений уже 2 матча кряду. Кто же из них продолжит победную серию? Ответ найдете в прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".

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