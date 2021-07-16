На чемпионате Беларуси по футболу "Торпедо-БелАЗ" сыграет с "Динамо-Минск"

Поединками в Слуцке и Жодино сегодня стартует второй круг чемпионата Беларуси по футболу. "Сахарные" на своем поле примут борисовский БАТЭ, а "Торпедо БелАЗ" сыграет с минским "Динамо". Этот поединок в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Начало трансляции в 20:35.