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На чемпионате Беларуси по гандболу СКА сыграет против клуба "Мешков Брест"

Главное сражение сегодня пройдет на чемпионате страны по гандболу! В гости к армейцам столицы пожалует лидер сезона "Мешков Брест". Между командами на данный момент всего два балла разницы в турнирной таблице. Как изменится ситуация, узнаем из трансляции на "Беларусь 5". Игру спортивный канал покажет в записи. Начало в 21:20.

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