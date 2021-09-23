На чемпионате Беларуси по хоккею "Шахтер" одержал волевую победу над "Неманом"

Комментируя победу над "Неманом", главный тренер "Шахтера" Юрий Файков отметил, что в чемпионате Беларуси все команды в одинаковых условиях, и для победы нужно стараться. Накануне вечером "горняки" принимали клуб из Гродно. Пропустив в первом периоде, хозяева смогли отыграться и одержать волевую победу со счетом2:1.