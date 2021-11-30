3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На чемпионате Беларуси по мини-футболу БЧ оказался сильнее ВРЗ в гомельском дерби
Гомельское дерби в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу завершилось уверенной победой БЧ над ВРЗ. Все мячи были забиты в первом тайме. Итоговый счет 4:1. Положение в таблице следующее: "Столица" и БЧ лидируют (24 балла). Третье место у "Витэна" (22 очка).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все