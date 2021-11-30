На чемпионате Беларуси по мини-футболу БЧ оказался сильнее ВРЗ в гомельском дерби

Гомельское дерби в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу завершилось уверенной победой БЧ над ВРЗ. Все мячи были забиты в первом тайме. Итоговый счет 4:1. Положение в таблице следующее: "Столица" и БЧ лидируют (24 балла). Третье место у "Витэна" (22 очка).