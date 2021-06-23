На чемпионате Европы по баскетболу белоруски пробились в полуфинал

Победные новости приходят из Испании. Сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Наши девушки обыграли шведок 58:46. За белорусками остались первые три четверти, и лишь в заключительной сильнее были скандинавки. Так далеко наша команда добралась впервые за 3 последних чемпионата Европы. Лишь однажды в истории белоруски завоевывали медали континентального форума 14 лет назад. При этом нынешний главный тренер сборной Наталья Трофимова также причастна к тому успеху.