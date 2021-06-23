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На чемпионате Европы по баскетболу белоруски пробились в полуфинал

Победные новости приходят из Испании. Сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Наши девушки обыграли шведок 58:46. За белорусками остались первые три четверти, и лишь в заключительной сильнее были скандинавки. Так далеко наша команда добралась впервые за 3 последних чемпионата Европы. Лишь однажды в истории белоруски завоевывали медали континентального форума 14 лет назад. При этом нынешний главный тренер сборной Наталья Трофимова также причастна к тому успеху.

За выход в решающий матч белоруски поспорят с двукратными чемпионками Европы француженками. Соперницы добирались до финала на 4-х предыдущих чемпионатах Европы. Но будем верить, что наша команда в субботу найдет козыри в этом противостоянии. Ведь громкую сенсацию мы преподнесли уже на старте турнира, обыграв действующих чемпионок - испанок.


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