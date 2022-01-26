На чемпионате Европы по биатлону Илья Авссенко стал 10-м

Илья Авсеенко стал десятым на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в немецком Арбере. В индивидуальной же гонке на 20 километров победил норвежец Сверре-Дален Аспенес. Бабиков - второй, немец Дорфер - третий.Сергей Бочарников лишь 32-й. В аналогичной женской гонке белоруска Аделина Сабитова в итоговом протоколе с четырьмя промахами на 55 месте.