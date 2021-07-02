На чемпионате Европы по футболу определятся первые полуфиналисты: играют сборная Швейцарии против сборной Испании

На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, намерены в очередной раз порадовать своих болельщиков. Для этого им необходимо обыграть испанцев. Поединок в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. В 22:00 начнется противостояние бельгийцев и итальянцев. Оба матча в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".