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На чемпионате Европы по футболу определятся первые полуфиналисты: играют сборная Швейцарии против сборной Испании
На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, намерены в очередной раз порадовать своих болельщиков. Для этого им необходимо обыграть испанцев. Поединок в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. В 22:00 начнется противостояние бельгийцев и итальянцев. Оба матча в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".
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