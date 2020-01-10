На чемпионате Европы по гандболу белорусы стартуют с победы над сербами

Сборная Беларуси удачно стартует на чемпионате Европы по гандболу. В первом матче турнира победа над сербами 35:30. Самый результативный в составе нашей команды Артем Королек - восемь голов. Чтобы попасть в следующий раунд, нужно занимать минимум второе место в квартете. Дальше нам играть со сборными Хорватии и Черногории. В Австрии на континентальном форуме работает наш корреспондент Александр Дмитриев.



Вчера вечером на арене "Штадхали Грац" сборная провела свой первый, тяжелый, но главное - победный поединок на чемпионате Европы против сборной Сербии.Встреча с сербами получилась весьма напряженная и эмоциональная. В первом тайме наша команда неоднократно выходила вперед, но балканцы постоянно догоняли. Дважды белорусы лидировали с преимуществом в 4 мяча, однако на перерыв команды ушли при счете 16:15. Показалось, что наши парни никак не могли приспособиться к довольно жесткой манере судейства португальских рефери Сантуша и Фонсеки. Белорусы четырежды удалялись с площадки, также в их ворота были назначены четыре семиметровых.



Во второй половине игра мяч в мяч продолжалась примерно до 40-й минуты, а после на площадке господствовали белорусы, чье преимущество порой доходило до 7 мячей. В итоге важнейшая победа на старте со счетом 35:30.Победа, которая открывает перед нашей командой широкие перспективы и дает нам шанс на общий успех в виде продолжения борьбы в главном раунде. Правда, игра наших будущих соперников показала, что дальше будет трудно. А когда было легко?! Завтра встреча с командой Хорватии - соперником более мощным, более искушенным. Но поединок против сербов подарил нам надежду, и мы верим в команду!

