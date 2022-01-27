На чемпионате Европы по гандболу определены полуфиналисты

Дания против Испании, в соперниках у Франции - Швеция. Накануне определились полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу. Французы нанесли первое поражение на континентальном форуме датчанам (30:29) и таким образом возглавили первую группу, в параллельном секстете испанцы дожали поляков (28:27) и финишировали на вершине. Финалистов Евро узнаем уже завтра, прямые трансляции с крупного форума ведет телеканал "Беларусь 5".