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На чемпионате Европы по гандболу определены полуфиналисты

Дания против Испании, в соперниках у Франции - Швеция. Накануне определились полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу. Французы нанесли первое поражение на континентальном форуме датчанам (30:29) и таким образом возглавили первую группу, в параллельном секстете испанцы дожали поляков (28:27) и финишировали на вершине. Финалистов Евро узнаем уже завтра, прямые трансляции с крупного форума ведет телеканал "Беларусь 5".

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