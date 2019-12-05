На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде будут разыграны 8 комплектов наград

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который продолжается в Глазго, сегодня на вечерней сессии будут разыграны очередные 8 комплектов наград. Трансляция соревнований начнется на "Беларусь 5" в 8 вечера. Во время утренней сессии пловцы будут бороться за выход в полуфиналы. Белорусские спортсмены участвуют практически в каждой дисциплине. Кому удастся попасть в вечернюю сессию и побороться за награды континентального форума, вы узнаете из прямой трансляции, начало которой в 12:30.