ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На чемпионате Европы по плаванию среди слабовидящих Игорь Бокий взял четвертую золотую медаль

Радостные новости приходят из Ирландии с чемпионата Европы по плаванию среди слабовидящих. Игорь Бокий берет четвертую золотую медаль. Белорус лучший на 400 метрах вольным стилем. 4 минуты 1,12 секунды - его время.

В медальном зачете континентального форума наша команда с пятью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами занимает 7-ое место. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все