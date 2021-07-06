На чемпионате Европы по современному пятиборью белоруски О. Силкина и А. Прокопенко выиграли золотую медаль

На чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Нижнем Новгороде, белоруски Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золотую медаль. По итогам женской эстафеты наши соотечественницы набрали1 430 баллов. Второе место у полек, бронза у российских пятиборок. Европейский форум продлится до 11 июля.



