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На чемпионате Европы по современному пятиборью белоруски О. Силкина и А. Прокопенко выиграли золотую медаль

На чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Нижнем Новгороде, белоруски Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золотую медаль. По итогам женской эстафеты наши соотечественницы набрали1 430 баллов. Второе место у полек, бронза у российских пятиборок. Европейский форум продлится до 11 июля.

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