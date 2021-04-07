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На чемпионате Европы по тяжелой атлетике Беларусь представят Любовь Демидовец и Алина Щепанова

Ждем результатов от наших спортсменов. В Москве продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. "Беларусь 5" в прямом эфире показывает состязания штангистов. Сегодня на помост поднимутся женщины в весовой категории до 71 кг. Беларусь представят Любовь Демидовец и Алина Щепанова. Начало прямой трансляции в 5 вечера. Состоятся и состязания мужчин в весе до 81 кг. Здесь поддерживаем нашего Николая Черняка.

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