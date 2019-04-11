ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике сегодня разыграют два комплекта наград

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике сегодня разыграют два комплекта наград

Среди женщин в весовой категории до 76 килограммов за медали поборется наша Дарья Наумова. У мужчин в весе до 89 килограммов на помост выйдет Максим Мудревский.


Изображение

Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 5 вечера. Пока в копилке белорусской сборной четыре награды. Накануне серебряную медаль завоевал Петр Асаенок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все