На чемпионате Европы по волейболу Беларусь сыграет с Болгарией

Мужская сборная Беларуси по волейболу сегодня проведет заключительную встречу группового этапа на чемпионате Европы. В соперниках - команда Болгарии. Победитель дуэли гарантирует себе путевку в нокаут-раунд. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 17:30.