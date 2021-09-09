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На чемпионате Европы по волейболу Беларусь сыграет с Болгарией
Мужская сборная Беларуси по волейболу сегодня проведет заключительную встречу группового этапа на чемпионате Европы. В соперниках - команда Болгарии. Победитель дуэли гарантирует себе путевку в нокаут-раунд. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 17:30.
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