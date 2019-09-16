На чемпионате мира по борьбе в Казахстане белорус Николай Стадуб уступил спортсмену из Германии

Без медали, но с олимпийской лицензией. На чемпионате мира по борьбе в Казахстане белорус Николай Стадуб через утешительный турнир добрался до схватки за бронзу, где уступил спортсмену из Германии. Но место в шестерке сильнейших обеспечило нашему греко-римлянину, выступающему в категории до 87-ми килограммов, путевку в Токио.