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Чемпионат мира по футболу - 2018. Расписание трансляций на 19 июня
Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче чемпионата мира - 2018. Встреча проходила в Волгограде, и зрители увидели быстрый мяч в исполнении родоначальников футбола. На 11-й минуте Харри Кейн сыграл на добивании. Африканцы сравняли счет еще до перерыва. Ферджани Сасси реализовал пенальти. Во втором тайме европейцы имели лишь одну явную возможность отличиться и использовали ее. Харри Кейн в компенсированное время вновь после розыгрыша углового оформил дубль и принес Англии победу 2:1.
Сегодня стартует второй тур группового этапа. В 20:50 - трансляция матча из Санкт-Петербурга между хозяевами мундиаля и командой Египта в группе А, а до этого пройдут стартовые встречи квартета Н. В 14:50 начнется противостояние Колумбия - Япония, в 17:50 на поле выйдут сборные Польши и Сенегала. Все матчи покажет "Беларусь 5".
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