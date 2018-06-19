Чемпионат мира по футболу - 2018. Расписание трансляций на 19 июня

Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче чемпионата мира - 2018. Встреча проходила в Волгограде, и зрители увидели быстрый мяч в исполнении родоначальников футбола. На 11-й минуте Харри Кейн сыграл на добивании. Африканцы сравняли счет еще до перерыва. Ферджани Сасси реализовал пенальти. Во втором тайме европейцы имели лишь одну явную возможность отличиться и использовали ее. Харри Кейн в компенсированное время вновь после розыгрыша углового оформил дубль и принес Англии победу 2:1.