На чемпионате мира по футболу в борьбу вступают команды из групп С и D

Самый результативный матч по итогам двух дней чемпионата мира - в исполнении испанцев и португальцев. Накануне эти сборные разошлись миром - 3:3. Команда Португалии дважды в матче выходила вперед, но во втором тайме это удалось сделать уже испанцам. А за две минуты до окончания основного времени матча свое слово вновь сказал Криштиану Роналду, который восстановил равновесие в счете, забив свой третий гол. Отметим, Роналду после хет-трика возглавляет список бомбардиров, а команды, показав зрелищный и результативный футбол, зарабатывают по одному баллу в свою копилку.