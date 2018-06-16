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На чемпионате мира по футболу в борьбу вступают команды из групп С и D

Самый результативный матч по итогам двух дней чемпионата мира - в исполнении испанцев и португальцев. Накануне эти сборные разошлись миром - 3:3. Команда Португалии дважды в матче выходила вперед, но во втором тайме это удалось сделать уже испанцам. А за две минуты до окончания основного времени матча свое слово вновь сказал Криштиану Роналду, который восстановил равновесие в счете, забив свой третий гол. Отметим, Роналду после хет-трика возглавляет список бомбардиров, а команды, показав зрелищный и результативный футбол, зарабатывают по одному баллу в свою копилку.

А сегодня на чемпионате мира в борьбу вступают команды из групп C и D. В Казани вице-чемпионы Европы французы встретятся с австралийцами. Прямая трансляция второго матча этого квартета между сборными Перу и Дании начнется на "Беларусь 5" в 18:50. В группе D финалисты прошлогоднего чемпионата мира аргентинцы сыграют против дебютантов текущего мундиаля исландцев. В еще одной встрече дня хорваты встретятся с нигерийцами.

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