На чемпионате мира по гандболу Беларусь выступит в группе H

Олимпийские чемпионы, двукратные триумфаторы планетарных форумов, россияне, в соперниках сборной Беларуси на чемпионате мира по гандболу. По итогам жеребьевки наша сборная оказалась в предварительном раунде в группе H, где также выступит команда Словении, в 2017 году взявшая на аналогичном турнире серебро, и коллектив Южной Кореи. В основной раунд пройдут три лучших команды квартета. Отметим, что впервые в истории чемпионата мира в финальном турнире примут участие 32 сборных. Форум пройдет в Египте с 13 по 31 января.