В Молодечно на чемпионате мира по городошному спорту пройдут первые игры среди профессионалов

Чемпионат мира по игре вгородкипринимает Молодечно. Сегодня пройдут первые соревнования среди профессионалов. Заявлены участники из разных стран: Германии, Молдовы, Армении, Казахстана и России. Белорусские чемпионы составят им достойную конкуренцию на новом поле для игры в городки. Современную площадку построили специально для крупного спортивного форума.