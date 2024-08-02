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В Молодечно на чемпионате мира по городошному спорту пройдут первые игры среди профессионалов
Чемпионат мира по игре вгородкипринимает Молодечно. Сегодня пройдут первые соревнования среди профессионалов. Заявлены участники из разных стран: Германии, Молдовы, Армении, Казахстана и России. Белорусские чемпионы составят им достойную конкуренцию на новом поле для игры в городки. Современную площадку построили специально для крупного спортивного форума.
Для участников создали все необходимые условия, судят соревнования профессиональные рефери с большим опытом работы. Задача белорусских спортсменов - набрать на домашней площадке наибольшее количество очков.
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