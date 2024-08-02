ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Молодечно на чемпионате мира по городошному спорту пройдут первые игры среди профессионалов

Чемпионат мира по игре вгородкипринимает Молодечно. Сегодня пройдут первые соревнования среди профессионалов. Заявлены участники из разных стран: Германии, Молдовы, Армении, Казахстана и России. Белорусские чемпионы составят им достойную конкуренцию на новом поле для игры в городки. Современную площадку построили специально для крупного спортивного форума.

Для участников создали все необходимые условия, судят соревнования профессиональные рефери с большим опытом работы. Задача белорусских спортсменов - набрать на домашней площадке наибольшее количество очков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все