На чемпионате мира по хоккею сегодня определятся полуфиналисты

Первыми на лед своих арен выйдут команды США и Словакии, а также Швейцарии и Германии. Эти поединки стартуют в 16:15. Спустя 4 часа финны сыграют против чехов, а россияне встретятся с командой Канады. Интрига в этом поединке заключается еще и в том, что наши восточные соседи не могут обыграть североамериканцев в рамках чемпионатов мира уже 10 лет. Правда, в текущем турнире выступление канадцев не столь поражает - команда чудом пробилась в четвертьфинал.