3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На чемпионате мира по художественной гимнастике А. Горносько выступит в упражнениях с булавами и лентой
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько сегодня попробует сделать чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии еще более удачным для себя, после серебряного и бронзового успеха накануне сегодня белорусская грация выступит в упражнениях с булавами и лентой. Прямая трансляция финальных попыток на "Беларусь 5" стартует в 13:00. В пятницу ждем самый престижный вид программы - многоборье. В субботу и воскресенье за награды поспорят команды в групповом упражнении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов