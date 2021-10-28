На чемпионате мира по художественной гимнастике А. Горносько выступит в упражнениях с булавами и лентой

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько сегодня попробует сделать чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии еще более удачным для себя, после серебряного и бронзового успеха накануне сегодня белорусская грация выступит в упражнениях с булавами и лентой. Прямая трансляция финальных попыток на "Беларусь 5" стартует в 13:00. В пятницу ждем самый престижный вид программы - многоборье. В субботу и воскресенье за награды поспорят команды в групповом упражнении.