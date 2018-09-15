На чемпионате мира по художественной гимнастике начинаются групповые соревнования

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии начинаются групповые соревнования. Нашу команду составят Анна Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анастасия Рыбакова и Анна Швайба. Кстати, для групповичек мировой форум имеет особенное значение. В Болгарии будут разыграны олимпийские лицензии. Для завоевания заветных путевок в Токио нужно попасть в тройку лучших. Итак, прямая трансляция из Софии начнется в час дня.