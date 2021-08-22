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На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси проиграла Швейцарии

На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси около часа назад, к сожалению, потерпела поражение от команды Швейцарии в рамках второго тура группового раунда. Наши парни пропустили 7 мячей, а забить смогли 3. Напомним, что в стартовой игре в серии пенальти белорусы были сильнее представителей Сальвадора. А завершат группу поединком с бразильцами.

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