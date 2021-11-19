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На чемпионате мира по прыжкам на батуте белорусы успешно прошли квалификацию
На чемпионате мира по прыжкам на батуте, которые принимает Баку, белорусские спортсмены-личники успешно прошли квалификацию. Татьяна Петреня, которая однажды становилась чемпионкой мира, показала 20-й результат, что позволяет ей продолжить борьбу. У мужчин 4 из 4 атлетов прошли в полуфиналы, которые состоятся уже завтра. Олимпийский чемпион Иван Литвинович - первый в квалификации. Олег Рябцев - 4-й, Андрей Буйлов и Алексей Дударев - 8-я и 13-я позиция также за белорусами.
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