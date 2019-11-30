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На чемпионате мира по прыжкам на батуте сегодня будут разыграны медали в синхронных прыжках

На награды претендуют в том числе и белорусы. Нашу страну в этом виде программы представят Владислав Гончаров и Олег Рябцев. Девушки, к сожалению, в финал не пробились. "Беларусь 5"покажет соревнования в прямом эфире. Начало трансляции из Токио в 12:25. Напомним, в белорусской копилке уже есть одно золото чемпионата мира в мужском командном турнире.

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