На чемпионате мира по прыжкам на батуте сегодня будут разыграны медали в синхронных прыжках

На награды претендуют в том числе и белорусы. Нашу страну в этом виде программы представят Владислав Гончаров и Олег Рябцев. Девушки, к сожалению, в финал не пробились. "Беларусь 5"покажет соревнования в прямом эфире. Начало трансляции из Токио в 12:25. Напомним, в белорусской копилке уже есть одно золото чемпионата мира в мужском командном турнире.