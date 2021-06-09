ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На чемпионате мира по современному пятиборью белоруски завоевали золото

В Египте на чемпионате мира по современному пятиборью дуэт из белорусок стал первым в эстафете. Ирина Просенцова и Ольга Силкина набрали в сумме 1395 очков. Второе место взяли россиянки, третье - венгерки. Отметим, что этот форум является заключительным отборочным стартом на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все