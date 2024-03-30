На чемпионате России по биатлону белорус Степан Данилов впервые в карьере поднялся на пьедестал

Степан на этом чемпионате показывает достаточно стабильные результаты. В спринтерской гонке он был, скажем так, одним из лучших наших спортсменов и в гонке преследования себя проявил. Т.е. он заслужил право выступать и в масс-старте соответственно. И показывает высокий уровень стрелковой подготовки на сегодняшний день. Пускай не все всегда у него получается на трассе, но вот именно его хладнокровие, его спокойствие помогают ему работать спокойно, ровно на рубеже.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону