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На чемпионате России по биатлону белорус Степан Данилов впервые в карьере поднялся на пьедестал
Приятные новости продолжают приходить из Тюмени, где продолжается чемпионат России по биатлону. Третий день соревнований - белорусы на подиуме. И сенсация от Степана Данилова - он завершил масс-старт на пьедестале.
Подробности у Александра Якубовского.
Едва ли после первого огневого рубежа кто-то из экспертов биатлона мог предположить, что Степан Данилов окажется в числе призеров гонки. Ведь белорус допустил на первой лежке промах. И пока группа лидеров уходила со стрельбища, он еще бежал штрафной круг.
Все кардинально изменится дальше. Стрелять Степан будет безукоризненно и приятно удивит ходом по дистанции.
Степан на этом чемпионате показывает достаточно стабильные результаты. В спринтерской гонке он был, скажем так, одним из лучших наших спортсменов и в гонке преследования себя проявил. Т.е. он заслужил право выступать и в масс-старте соответственно. И показывает высокий уровень стрелковой подготовки на сегодняшний день. Пускай не все всегда у него получается на трассе, но вот именно его хладнокровие, его спокойствие помогают ему работать спокойно, ровно на рубеже.
Хладнокровно и точно пройдет 25-летний атлет заключительный рубеж. На стойке справа-налево поочередно закроет все мишени.
Передо мной стояла цель, которую я должен был выполнить. И я с ней справился.
Это не случайность. Вообще все ребята в нашей мужской команде имеют потенциал, умеют бегать, умеют стрелять. Не всегда, понятное дело, все будет получаться, невозможно сразу всем быть на пьедестале. Тем не менее, я думаю, что из этой команды можно вырастить хороший конкурентоспособный коллектив, который сможет выступать не только на чемпионатах России, кубках России, но и на более крупных международных соревнованиях.
Лидеры мужской сборной в тени успеха Данилова. Никита Лобастов замкнул топ-десятку, вслед за ним финишировал капитан - Антон Смольский, Дмитрий Лазовский - 16-й и 25-й Илья Авсеенко.
В женской эстафете наш квартет - Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова - на шестой позиции.
Награда Данилова - третья в копилке белорусской команды. Золото ранее в гонке преследования завоевала Анна Сола, также первыми наши биатлонисты завершили смешанную эстафету.
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