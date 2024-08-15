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На чемпионате России по легкой атлетике Беларусь представлена сильнейшими спортсменами. Первый соревновательный день смотрите на "Беларусь 5"

В Екатеринбурге 15 августа старт возьмет чемпионат России по легкой атлетике. Беларусь представлена сильнейшими атлетами - на дорожках и в секторах местного стадиона болельщики увидят Олега Томашевича, Эльвиру Граборенко, Алену Дубицкую и других. Всего 39 спортсменов в заявке нашей команды.

Прямую трансляцию первого соревновательного дня смотрите на телеканале "Беларусь 5". Начало в 14:30.

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