На чемпионате России по легкой атлетике Беларусь представлена сильнейшими спортсменами. Первый соревновательный день смотрите на "Беларусь 5"

В Екатеринбурге 15 августа старт возьмет чемпионат России по легкой атлетике. Беларусь представлена сильнейшими атлетами - на дорожках и в секторах местного стадиона болельщики увидят Олега Томашевича, Эльвиру Граборенко, Алену Дубицкую и других. Всего 39 спортсменов в заявке нашей команды.



Прямую трансляцию первого соревновательного дня смотрите на телеканале "Беларусь 5". Начало в 14:30.