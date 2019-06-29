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На "Чижовка-Арене" каратисты разыграли 6 комплектов наград
Рассказывает Кристина Камыш. На "Чижовка-Арене" сегодня было так же жарко, как и во Дворце спорта. 6 комплектов наград разыгрывали каратисты. Этот вид спорта только-только вошел в олимпийскую семью. Каратэ дебютирует на Играх в Токио-2020. Поэтому от результатов, которые показывали атлеты на татами сегодня, зависело их присутствие на Олимпиаде в Японии через год. На II Европейских играх спортсмены соревнуются в двух дисциплинах: ката и кумите. Ката можно сравнить споединком противвоображаемогопротивника.70% оценки судей здесь отдается технике, 30 - атлетизму. И в утренней сессии Мария Фурсова обеспечила себе поединок за бронзу. Завтра в программе соревнований только кумите. Старт квалификации в 9 утра. А поединки за медали начнутся в 15:00. 6 комплектов наград на кону. Во всех весовых категориях заявлены белорусы. Будем болеть за наших.
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