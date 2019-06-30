ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На "Чижовка-Арене" проходят состязания по каратэ

"Чижовка-Арену" продолжают сотрясать громкие крики. Тут второй день проходят состязания по каратэ. Напомним, этот вид спорта дебютирует на Играх в Токио. Сегодня состязаются исключительно кумитисты. Медали в кате были розданы накануне.

Андрей Козлов сам вызвался освещать турнир по каратэ и не прогадал. Наши спортсмены уже точно завоюют как минимум одну медаль (прямое включение). Суть в том, что выход в полуфинал соревнований по каратэ - это как минимум бронзовая медаль. Ведь в этом виде спорта поединок за третье место не проводится. Однако и этого нашим спортсменам будет мало, но сейчас обо всем по порядку.

Мария Кулинкович изначально виделась именно той спортсменкой, которая сегодня может показать высокий результат

Уже после выступления девушка нам признается, что долго и целенаправленно готовилась к выступлению на домашних II Европейских играх и очень хотела выступить здорово. Групповая стадия, именно по такой системе проходят в каратэ, а именно в кумите, началась для Марии со встречи с немкой Сарой Хубриш. И тут наша спортсменка ее уверенно победила, 3:0. Вторая соперница - одна из лучших в своей весовой категории - турчанка Серап Арапоглу. И тут Кулинкович было куда сложнее. Она уступила 0:6. Ключевой поединок за выход в полуфинал - против азербайджанки Нураны Алиевой. Мария контролировала его ход и спокойно довела дело до успеха, 3:1. После выступления Кулинкович поделилась с нами самыми первыми впечатлениями. Предлагаю послушать наше с ней интервью (видео). Итак, полуфинальные поединки в самой легкой весовой категории каратэ (до 50 килограммов) начнутся в 15:00. Обязательно будем следить за выступлением Марии Кулинкович и дальше.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все