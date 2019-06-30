На "Чижовка-Арене" проходят состязания по каратэ

Андрей Козлов сам вызвался освещать турнир по каратэ и не прогадал. Наши спортсмены уже точно завоюют как минимум одну медаль (прямое включение). Суть в том, что выход в полуфинал соревнований по каратэ - это как минимум бронзовая медаль. Ведь в этом виде спорта поединок за третье место не проводится. Однако и этого нашим спортсменам будет мало, но сейчас обо всем по порядку.

Уже после выступления девушка нам признается, что долго и целенаправленно готовилась к выступлению на домашних II Европейских играх и очень хотела выступить здорово. Групповая стадия, именно по такой системе проходят в каратэ, а именно в кумите, началась для Марии со встречи с немкой Сарой Хубриш. И тут наша спортсменка ее уверенно победила, 3:0. Вторая соперница - одна из лучших в своей весовой категории - турчанка Серап Арапоглу. И тут Кулинкович было куда сложнее. Она уступила 0:6. Ключевой поединок за выход в полуфинал - против азербайджанки Нураны Алиевой. Мария контролировала его ход и спокойно довела дело до успеха, 3:1. После выступления Кулинкович поделилась с нами самыми первыми впечатлениями. Предлагаю послушать наше с ней интервью (видео). Итак, полуфинальные поединки в самой легкой весовой категории каратэ (до 50 килограммов) начнутся в 15:00. Обязательно будем следить за выступлением Марии Кулинкович и дальше.